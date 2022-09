Rechterrijstrook versperd op Antwerpse Ring richting A12 ter hoogte van Liefkenshoektunnel

Antwerpen Vijftig jaar geleden maakte Bob Cools winkelge­bied De Wilde Zee autovrij en voor die moed is hij gevierd: “Autoluw werkt niet. Dat blijft gevaarlijk, je bedriegt daar de mensen mee”

Je staat er niet meer bij stil in het historische hart van Antwerpen, maar deze maand is het 50 jaar geleden dat winkelbuurt De Wilde Zee autovrij werd. Een pak straten en pleinen volgden snel. Stuwende kracht was socialist Bob Cools, de eerste schepen van Ruimtelijke Ordening in ons land. Zijn partij Vooruit verraste hem nu met taart. Van de iconische bakkerij Goossens, dat slaat niemand af.

22 september