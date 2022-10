Rechterrijstrook versperd na ongeval op Antwerpse Ring richting Nederland op Linkeroever

Antwerpen Stad Antwerpen lanceert vierde editie wedstrijd ‘alterna­tief wonen’

De stad Antwerpen lanceert de vierde editie van de wedstrijd ‘alternatief wonen’, vanaf maandag 3 oktober. Iedereen die bezig is met een alternatief of vernieuwend woonproject in Antwerpen kan hier aan deelnemen. Zo wil de stad innovatieve vormen van wonen stimuleren en beter inspelen op de nood aan een divers en betaalbaar stedelijk woningaanbod.

3 oktober