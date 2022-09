Rechterrijstrook versperd na ongeval op Antwerpse Ring richting Nederland in Berchem

Merksem Sportieve jongeren in rolstoel organise­ren Powerchair Hockey toernooi

Senne Brouwers (24), Maxime Decrock (16) en Dijana Lesic (23), drie sportievelingen die door een spierziekte gebonden zijn aan een rolstoel, organiseerden dit weekend voor de tweede keer hun eigen Powerchair Hockey toernooi in Merksem. De eerste editie vorig jaar was een groot succes, en ook dit jaar namen er hockeyers uit België, Nederland, Zwitserland, en Spanje deel. Dit jaar was het toernooi zelfs uitverkocht in maar liefst 3 minuten.

11 september