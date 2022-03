Rechter vindt dossier SKY ECC onvolledig; procureur moet uitleggen hoe hij ‘De Algerijn’ identificeerde

AntwerpenDe correctionele rechtbank van Antwerpen herneemt op 29 september de zaak van een gewezen stadsmedewerkster die vervolgd wordt voor het doorspelen van informatie uit het rijksregister aan het criminele milieu. Het openbaar ministerie heeft de stukken uit het “moederdossier” van SKY ECC intussen toegevoegd aan het strafdossier. De verdediging van verdachte Mohamed C., bijgenaamd ‘De Algerijn’, had daar tijdens de behandeling van de zaak om gevraagd.

Dit dossier is een uitloper van het onderzoek naar de gekraakte berichtendienst SKY ECC. Uit onderschepte communicatie van een groepchat bleek dat een medewerkster van de stad Antwerpen benaderd was om vier namen van havenmedewerkers op te zoeken in het rijksregister.

De medewerkster werd geïdentificeerd als J.P. (27) uit Antwerpen. Ze was benaderd door haar schoolvriend Bajram L. (25), die een kennis is van Muslim I. Die laatste kon gekoppeld worden aan een van de schuilnamen uit de groepchat. Zakaria D. en Mohammed C. zouden de andere deelnemers aan de groepchat zijn geweest. Zij zouden Muslim I. de namen van de havenmedewerkers hebben doorgegeven.

Het openbaar ministerie vorderde voor J.P. achttien maanden cel en voor Bajram L. twee jaar cel. Voor Muslim I., Zakaria D. en Mohammed C., beter gekend als ‘De Algerijn”, die alle drie goed gekend zijn bij het gerecht en al veroordelingen in drugsdossiers opliepen, werd 37 maanden cel geëist.

J.P. en Bajram L. erkenden dat ze in de fout waren gegaan. De drie andere beklaagden betwistten dat zij de gebruikers zijn van de schuilnamen uit de groepchat. Hun advocaten hadden aangevoerd dat ze niet eens konden controleren hoe hun cliënten geïdentificeerd waren, omdat het openbaar ministerie de stukken uit het ‘moederdossier’ niet gevoegd had.

De rechtbank vond blijkbaar dat ze een punt hadden, want in een tussenvonnis werd het openbaar ministerie uitgenodigd om bijkomende stukken aan het strafdossier te voegen. Dat is nu gebeurd. De zaak wordt in september hernomen.