Rechter fluit procureur terug in Sky ECC-zaken tegen drugsbaron ‘Dikke Nordin’ en co: “Dossiers zijn onvolledig, zo kan ik niet oordelen”

Antwerpen Politiepro­ject brengt weermodel­len in verband met rampscenario’s voor snelle maatrege­len bij overstro­ming

De politie van Antwerpen werkt mee aan een Europees project om beter voorbereid te zijn op de impact bij watersnood. Via een computerprogramma dat nog volop in ontwikkeling is, worden verschillende weermodellen in verband gebracht met rampscenario’s. In geval van een nakende overstroming, kunnen de hulpdiensten zo vroeger starten met het nemen van gepaste maatregelen.

10:42