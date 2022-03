Raadkamer verwijst Nigeriaanse oplichter en 69-jarige vrouwelijk slachtoffer door naar correctionele rechtbank: “Hij overtuigde haar om haar man te vergiftigen.”

“Dit onderzoek is begin juli 2020 opgestart,” aldus Kristof Aerts van het parket. “De vrouw uit Kapellen had de man, die zich voordeed als een commandant van het Amerikaanse leger, via sociale media leren kennen. Hij overhaalde de vrouw om geld over te schrijven naar verschillende buitenlandse rekeningen. Omdat de man steeds meer geld nodig had, beraamden ze met twee een plan om de echtgenoot van de vrouw te vergiftigen.”