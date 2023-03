PVDA houdt ludiek protest tegen afschaffing extra verbinding tussen linker- en rechteroever: “Geen tweede veer meer over de Schelde? Dan maar met de rubberboot”

Een rubberbootje, roeispanen en zwemvesten: meer was er woensdagochtend niet nodig voor een ludiek protest tegen het schrappen van de extra verbinding over de Schelde. De Vlaamse overheid had het tweede veer vorig jaar ingevoerd om de hinder door de renovatie van de liften van de Voetgangerstunnel te compenseren. Daar hing een prijskaartje aan van 1,8 miljoen euro per jaar. Nu de liften weer werken - al zijn er af en toe nog pannes - besloot minister Lydia Peeters (Open Vld) die uitgavenpost vanaf 1 april te schrappen.

Breed protest

Zowel bij de Antwerpse meerderheids- als oppositiepartijen weerklonk de voorbije weken afkeuring over de maatregel. Het college schreef al tweemaal naar de minister om het tweede veer alsnog te behouden. “Die is een zegen voor de bewoners van beide oevers”, zei schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) in de gemeenteraad van begin maart. PVDA-fractieleider Peter Mertens noemde het de betrouwbaarste - erg klokvaste - verbinding over het water.

Nadine Peeters hoopt dat Vlaanderen in extremis bijdraait. “Dankzij het tweede veer kun je elk kwartier opstappen. Zonder die boot zakt de frequentie naar één elk halfuur. Geef de reizigers en het personeel nu eens zekerheid. Want je mag anders vanaf 1 april verwachten dat de Voetgangerstunnel sneller verzadigd zal zijn. De tram is ook niet erg betrouwbaar. Vergeet bovendien niet dat bus 36 al eerder werd geschrapt.” (lees verder onder de foto)

Volledig scherm Met het rubberbootje de steiger op Linkeroever op. PVDA wil het tweede veer behouden. © Klaas De Scheirder

Peeters is niet tegen de nieuwe fiets- en wandelbrug die in 2024 wordt aanbesteed. “Al blijft het samengaan met de scheepvaart op die plek een probleem. Maar wat nog straffer is: in de studie over die brug wordt bekeken hoe betrouwbaar de Scheldekruisingen zijn en spreekt men over een veer tussen het stadscentrum en Linkeroever elke tien minuten. Zo ver gaan wij zelfs nog niet.”

“Stad mag het ook betalen”

Kim Vandenbroucke, woordvoerster van minister Lydia Peeters, bevestigt dat de Vlaamse overheid het veer niet meer zal uitbaten. “We hebben altijd gezegd dat die extra veerboot een tijdelijke maatregel was. Maar in ons antwoord aan het Antwerps stadsbestuur staat wél dat de Vervoerregioraad Antwerpen of de stad Antwerpen op eigen houtje kunnen beslissen om de nodige centen voor die verbinding vrij te maken. Van onze kant willen we dan de nodige operationele schikkingen treffen. Maar die 1,8 miljoen euro gaan we niet meer ophoesten. Voor het tijdelijk aangeworven personeel zoeken we inmiddels een oplossing.”

Een online petitie van bewoners van Linkeroever om het tweede veer te behouden, werd al ruim 2.800 maal ondertekend.

