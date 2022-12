PVDA en Vlaams Belang sabelen dieselban neer: “Schaf lage-emissiezone gewoon af, het is symboolpolitiek”

Antwerpen“Een waanzinnig plan: autorijden wordt iets voor de elite.” Fractieleiders Peter Mertens (PVDA) en Sam Van Rooy (Vl. Belang) zijn politiek elkaars tegenpolen, maar over het afschaffen van de lage-emissiezone (LEZ) zijn ze het eens. Vanaf 2035 mogen auto’s met een verbrandingsmotor de stad niet meer in. Zo wil Vlaanderen het voor Antwerpen en Gent.

Peter Mertens koppelde in zijn tussenkomst op de gemeenteraad de LEZ aan een openbaar vervoer dat eigenlijk geen alternatief is voor de auto. “Vlaanderen wil dat iedereen binnen 12 jaar een elektrische auto koopt. Slachtoffer van dat zotte plan zijn de mensen die er niet het geld voor hebben. Wij hameren al zeven jaar op het elitaire karakter van de LEZ. Bovendien heeft de stad al 37 miljoen euro aan boetes geïnd. In deze energiecrisis is het ongehoord dat men nóg eens geld uit de zakken van de burger moet kloppen. Schaf de LEZ af. Het is symboolpolitiek. En maak werk van een goed openbaar vervoer in plaats van een nieuw rondje autopesten.”

“Onhaalbare deadlines”

Sam Van Rooy wees op de kritische uitspraken van schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) nadat bekend werd dat dieselauto’s vanaf 2031 niet meer de stad zullen binnen mogen, benzinewagens vier jaar later. “De schepen had het in de media over onhaalbare deadlines en onbetaalbare prijzen.”

Ilse van Dienderen (Groen) staat met haar partij nog steeds achter de LEZ. “Maar de Vlaamse regering heeft het niet over maatregelen voor bromfietsers en vrachtwagens. De invoering van de LEZ had ook moeten gepaard gaan met sociale compensaties in Antwerpen.”

Dieselfraude aanpakken

Tom Meeuws gaf toe dat er goed moet worden nagedacht over het dieselverbod tegen 2031. “De grote vervuiling komt van diesels met een Euronorm 2 tot 5. Die laatste categorie wordt gebannen vanaf 2026 (één jaar later dan wat oorspronkelijk was beslist, red.). De Euro 6-dieselmotoren zijn veel schoner. Dus moeten we bekijken of we de luchtkwaliteit niet op een andere manier kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door de dieselfraude aan te pakken. Op andere vlakken zijn we tevreden over een verstrenging. Zo zal De Lijn in de stad alleen met uitstootvrije bussen mogen rijden.”

