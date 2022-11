PVDA boos over forse prijsverhogingen in stad: “Vuilniszak en zwembeurt een derde duurder”

Antwerpen 6 activitei­ten voor kinderen tijdens Kunstendag

Kunstendag voor kinderen is dé cultuurhoogdag in Vlaanderen die dit jaar plaatsvindt op zondag 20 november. Kunst- en cultuurhuizen bieden verschillende activiteiten aan om kinderen in contact te brengen met kunst. Deze 11de editie staat in het teken van het thema ‘Natuur en natuurtalenten’. We zetten een aantal leuke activiteiten op een rijtje.

19 november