PVDA: “Antwerps stadsbestuur hongert Zorgbedrijf uit om privatisering te forceren”

“De komende drie jaar gaat het stadsbestuur haar dotatie aan het Zorgbedrijf verminderen van 66 naar 60 miljoen”, zegt Lise Vandecasteele. “Tien procent minder middelen dus, onverantwoord als je ziet hoe de energieprijzen de lucht in geschoten zijn en de inflatie tien procent bedraagt. De stelselmatige verlaging van de dotatie staat in schril contrast met de oplopende kosten voor de bewoners. Senioren zien tot tweemaal per jaar hun kosten indexeren, de facturen voor het rusthuis of de serviceflat stijgen met meer dan honderd euro per maand. Indexatie voor de bewoners, besparingen voor het stadsbestuur, dat is de situatie vandaag.”