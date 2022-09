Publieke raadpleging wil Antwerpenaren betrekken bij mobiliteitsdebat

Antwerpen Bermkogel­spin is 251ste spinnen­soort in Antwerpen

De kwetsbare bermkogelspin is aangetroffen in Antwerpen. De vondst van de zeldzame spin in volle stad is bijzonder omdat het niet overeenstemt met de natuurlijke habitat van de soort. Het is meteen de 251ste spinnensoort die is aangetroffen in de metropool binnen de Singel. Dat meldt Natuurpunt Antwerpen Stad woensdag.

15:33