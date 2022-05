Provincie Antwerpen zet zeldzame kever uit tegen de eikenprocessierups

Een honderdtal poppenrovers werd eerder dit jaar in samenwerking met het Instituut voor Natuur- en bosonderzoek vanuit Turkije overgebracht. Na een kweek- en aanpassingsperiode in het labo, is het nu tijd voor het échte werk, met name het verorberen van processierupsen. “We verwachten geen gevaar voor onze natuur, want de grote poppenrover is een inheemse keversoort die in Vlaanderen vroeger al een natuurlijke vijand was van de eikenprocessierups. Mede door het gebruik van DDT is de soort echter nagenoeg uitgestorven”, zegt Ann Milbau, coördinator van het Europees LIFE Eikenprocessenrups project.