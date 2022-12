Provincie Antwerpen wil 52 miljoen besparen op onder meer personeel en patrimonium

Antwerpen ASSISEN. Caféruzie leidt tot dodelijke steekpar­tij in Van Stralen­straat: “Ik zei ‘neersteken’, maar ik bedoelde alleen maar ‘snijden’”

Vijf vrouwen en zeven mannen zullen vanaf vrijdag 2 december beslissen over het lot van Bryan Reyes del Rosario (29). Hij zou twee jaar geleden, op 6 juli 2020, de 45-jarige Joël Ozuna hebben doodgestoken in café Colony’s in de Van Stralenstraat. Ze zouden daar allemaal hebben afgesproken vanwege de verkiezingen die op dat moment plaatsvonden in de Dominicaanse Republiek, hun land van oorsprong.

