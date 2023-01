Protest buurtcomité haalt niets meer uit: afbraak kasteel Hof ter Delft is dan toch gestart

Het kasteel dateert uit 1903, toen het in bezit was van de adellijke familie Van Delft-Legrelle. Meteen na de Tweede Wereldoorlog werd het een ziekenhuis. Net voor de eeuwwisseling sloot de Sint-Lucaskliniek. Op de site, in bijgebouwen, richtte de federale overheid een asielcentrum in, het vredegerecht betrok een deel van het kasteel. Tot de eigenaar, AZ Klina, in 2010 de huur opzegde. Daarna stond het Hof van Delft leeg en zette zich het verval in.