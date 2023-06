Programma feestjaar ‘Ensor2024' bekendgemaakt: “Zoveel meer dan maskers”

Antwerpen, Oostende en Brussel. De drie steden leven toe naar het grote Ensor-jaar 2024, wanneer het exact 75 jaar geleden is dat één van de grootste, moderne schilders uit onze contreien, overleed. Na maar liefst 27 verschillende expo’s in zijn geboortestad Oostende houdt ‘Ensor2024’ ook halt in Antwerpen met vier tentoonstellingen in ModeMuseum, FoMu, Plantin-Moretus én uiteraard ook KMSKA, dat de grootste Ensor-collectie ter wereld (!) bezit. “Ensor was een veelzijdig kunstenaar en uiteraard bracht hem dat ook in Antwerpen.”

Aan welk schilderij anders poseren dan bij James Ensors (1860-1949) ‘De intrige’ om het grote Ensor-jaar 2024 voor te stellen? Niet toevallig hangt het bekendste werk van de Vlaamse schilder in het KMSKA, dat met 99 schilderijen en meer dan zeshonderd tekeningen de grootste Ensor-collectie ter wereld bezit. “Ensor blijft tot de verbeelding spreken”, benadrukt Vlaams minister voor cultuur, Jan Jambon (N-VA).

“Zowel Oostende, Antwerpen als Brussel staan volgend jaar in het teken van Ensor. We laten het rijk, cultureel erfgoed van onze Vlaamse meesters daarmee verder schitteren. Na het succes van de Vlaamse canon en Het Verhaal Van Vlaanderen blijkt nog maar eens hoe belangrijk het is inspiratie te putten uit onze Vlaamse, vruchtbare bodem voor creativiteit.”

© Klaas De Scheirder

Badstad en Scheldestad

De twee hoofdtentoonstellingen van het Ensor vinden naast het Antwerpse KMSKA ook in het Oostendse Mu.ZEE plaats. Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open Vld), stoeft dat Ensor2024 maar liefst 27 tentoonstellingen zal huisvesten in zijn badstad. “Zo ook over Ensors stillevens, een wereldprimeur”, zegt Tommelein. “Ensor2024 zal meer zijn dan een reeks van expo’s. Het moet een allesomvattend stadsfestival worden waar kunst en cultuur hand in hand gaan met toerisme, handel en horeca. Antwerpen en Oostende zijn in het basketbal dikwijls rivalen, maar nu delen de steden hun passie voor kunst, want zowel de Noordzee als de Schelde hebben zo’n belangrijk onderdeel uitgemaakt van het leven van Ensor.”

Antwerps cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) stelt het Antwerpse luik van Ensor2024 voor met naast de grote expo in KMSKA ook tentoonstellingen in MoMu, FoMu en Plantin-Moretusmuseum. “James Ensor was een veelzijdig kunstenaar en dat bracht hem ook naar Antwerpen", benadrukt ze. “Hij was niet enkel een toonaangevend modernistisch schilder, maar ook pianist en zelfs componist. In 2024 is het ook honderd jaar geleden dat zijn ballet ‘Poppenliefde’ in première ging hier bij ons in de Vlaamse Opera.”

© Klaas De Scheirder

“Het decor? Dat ontwierp hij natuurlijk zelf. In 2024 vieren we zijn veelzijdigheid niet alleen aan de hand van de grootse Ensorcollectie van het KSMKA, maar ook met de prenten en tekeningen van de hand van Ensor in de collectie van Museum Plantin-Moretus. FOMU en ModeMuseum gaan dan weer op een eigentijdse manier aan de slag met zijn oeuvre. Het wordt een jaar vol verrassingen, een jaar om naar uit te kijken.”

Méér dan maskers

Ensor-expert Herwig Todts benadrukt nog dat het logisch is dat mensen bij Ensor steeds aan maskers denken. “Maar hij is zo veel meer”, benadrukt Todts. “Je zou twintig tot dertig expo’s kunnen doen op hetzelfde moment over andere thema’s in Ensor zijn oeuvre. Belangrijker dan zijn maskers is misschien wel het feit wat voor een ‘gamechanger’ hij was. In zijn jonge jaren lapte hij de regels van de kunst met plezier aan zijn laars, maar later herschrijft hij zelfs de regels. Samen met tijdgenoten zoals Van Gogh, Gaugin en Seurat.”

