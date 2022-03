Programma eerste editie Antwerp Spring Festival in Handelsbeurs bekend gemaakt

Antwerpen Productie BASF Antwerpen geraakt door sancties tegen Russische eigenaar EuroChem

In de Antwerpse haven moet chemiereus BASF een aantal productieprocessen stilleggen of in capaciteit verminderen omdat het voorlopig geen leveringen meer doet aan het meststoffenbedrijf EuroChem, dat eveneens op de BASF-site is gevestigd. EuroChem is het voorwerp van het Europese sanctiebeleid tegen Russische oligarchen, aangezien de Russische miljardair Andrej Melnitsjenko er bestuurder en eigenaar is (of was).

11 maart