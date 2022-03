Productie BASF Antwerpen geraakt door sancties tegen Russische eigenaar EuroChem

Renate (46) uit Antwerpen probeert haar zoon Wessel (24) uit Oekraïne te halen: “Russen denken dat hij een spion is”

Renate Degryse (46), de Antwerpse mama die naar Oekraïne reed om haar gestrande zoon terug te halen, heeft na enkele bange dagen opnieuw contact gehad met Wessel (24). “Hij is nog niet gevorderd en is teruggekeerd naar het gezin in Preobrazhenka, waar hij elke dag pogingen onderneemt om er weg te komen. Het grote probleem is dat de Russen denken dat hij een spion is en ze weigeren om hem vrije baan te geven”, zegt ze.

9 maart