Proces tegen ex-speurder die politie-info verkocht voor 290.000 euro uitgesteld tot eind dit jaar

Lees meer over de drugsoorlog in Antwerpen in ons dossier.

Dario L. die bij het Drugs Ondersteunings Team (DOT) van de Antwerpse politie werkt, wordt ervan verdacht liefst 101 opzoekingen in politiedatabanken te hebben gedaan in opdracht van het drugsmilieu. Hij speelde zijn informatie door aan Alain D.R. die in contact stond met grote spelers in het drugsmilieu zoals de Limburger Flor Bressers of de Albanees ‘Cinco’ Ermir N.

290.000 euro

Speurder Dario L. moest vooral nagaan of er gerechtelijke onderzoeken liepen tegen de personen die hij opzocht. Die info stuurde hij door naar Alain D.R. De mannen kenden elkaar uit het fitnesscircuit. Alain D.R. zou in een eerste periode tot 2.500 euro per informatie hebben betaald aan Dario L. De laatste maanden werd dat bedrag opgetrokken tot 5.000 euro per informatie. In totaal verdiende Dario L. liefst 290.000 euro aan het doorspelen van 101 berichten.

Het proces tegen Alain D.R. en Dario L. werd begin mei gepleit. Vooral advocaat Mounir Souidi die Alain D.R. bijstaat, pleitte dat het dossier, dat gebaseerd is op de gekraakte Sky ECC-berichten van zijn cliënt, onvolledig is. Hij wil meer info uit het moederdossier van Sky ECC zodat hij kan controleren of het kraken van de Sky ECC-chatdienst wel correct is verlopen. Dinsdagmorgen voegde de procureur een aantal stukken uit dat moederdossier toe. De advocaten krijgen ruim de tijd om deze te bestuderen. Het proces zal op 24 november worden voortgezet.

LEES OOK: