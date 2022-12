Primeur voor Vlaanderen: eerste vuilniswagens op waterstof

Een doorsnee huisvuilwagen verbruikt gemakkelijk 65 liter diesel per 100 km. Twee Antwerpse vuilniswagens zijn nu uitgerust met een elektrische motor met batterijen en een brandstofcel. Ze halen, zonder CO-uitstoot, het huishoudelijke afval op in de stad.

Het initiatief is een primeur voor Vlaanderen en komt er met de steun van het Europese REVIVE-project. Minstens vijftien huisvuilwagens met waterstofaandrijving worden in verschillende Europese steden getest, waarvan dus twee in Antwerpen. Een eerste voertuig werd de voorbije maand uitvoerig getest. Het tweede voertuig wordt nu ook in gebruik genomen.