Primeur in Europa: slagkooien voor cricket in Park Spoor Noord.

De aanleg van de slagkooien voor cricket en het volleybalterrein vormen het sluitstuk van de vernieuwing van de drie sportterreinen in Park Spoor Noord. In 2021 werd het toenmalige basketbalterrein ook al omgevormd naar het allereerste 3x3-basketbalterrein in Antwerpen. De vrij jonge discipline is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de populairste ‘urban’ teamsporten. Overigens: in de week van 20 juni vindt het WK 3x3-basketbal plaats in onze stad.