Premier De Croo spreekt hoog bezoek in Antwerpse Handelsbeurs toe: “Antwerpen heeft grote verantwoordelijkheid in de duurzame diamantenhandel”

AntwerpenTwee dagen lang vormt de prachtige Handelsbeurs het decor voor de eerste editie van ‘FACETS 2022: Diamonds in the age of the Consumer’. Daar sprak premier Alexander De Croo vandaag bij de opening de pioniers van de diamantenindustrie toe met opvallend veel lovende woorden over Antwerpen.

Woensdag 14 september startte de dag met een speech -weliswaar via video- van Mokgweetsi Masisi, de president van Botswana. CEO van Antwerp World Diamond Centre Ari Epstein volgde met schijnbaar leuke anekdotes en ook Bruce Cleaver, CEO van een van de grootste spelers in de diamantenhandel De Beers Group, nam het woord. Kortom: de eerste editie van FACETS wist grote namen uit de industrie naar de Handelsbeurs te lokken.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De Handelsbeurs vormde het decor voor FACETS2022. © ANP / EPA

FACETS 2022 plaatst de consument in het middelpunt van het debat. Twee dagen lang gaan de gasten de dialoog aan met verschillende stakeholders door middel van paneldiscussies, presentaties, netwerkevenementen en zelfs een pitchingwedstrijd. Ook Alexander De Croo was aanwezig. Volgens de premier hebben we lang gesleuteld aan onze betrouwbare reputatie in de sector, en mogen we die reputatie niet zomaar opgeven. Daarmee doelde de minister op de discussie die op gang kwam door de oorlog in Oekraïne. Toen gingen heel wat stemmen op om Russische diamanten te weren uit ons land.

Geen goed idee, aldus de premier, die zich daarmee schaart achter het standpunt in de sector. Als we de diamanthandel uit handen geven, dan gaan andere landen ermee lopen, zo luidt de redenering. En in die landen hanteert men niet de standaarden die België oplegt. Ook sprak de eerste minister vol lof over het werk van de Antwerpse diamantairs: “Al zes eeuwen lang bewijst Antwerpen dat het in turbulente tijden steeds weerbaar en innovatief stand weet te houden. Antwerpen houdt het niveau op wereldvlak altijd hoog, waardoor de rest van de wereld volgt.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Ari Epstein, CEO van AWDC. © ANP / EPA

Ook wordt op deze conferentie de lancering van het eerste CO2-voetafdrukcertificaat voor diamanten publiekelijk aangekondigd. Dit is nog nooit eerder gedaan en zal een eerste traceerbare duurzaamheidsoplossing in de diamantindustrie zijn. Het is dit jaar ook 575 jaar geleden dat Antwerpen de touwtjes overnam van Brugge als diamanthoofdstad van België (en intussen ook van de wereld).

LEES OOK:

Volledig scherm Alexander De Croo, Bruce Cleaver en Ari Epstein. © TN

Volledig scherm Facets2022 © TN

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.