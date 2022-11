Potentiële drugsdealer rijdt vrouw aan en pleegt vluchtmisdrijf

Gelukkig kon de getuige de politie ook een deel van de Nederlandse nummerplaat van het gevluchte voertuig meedelen. Dankzij de veiligheidscamera’s werd het voertuig in beeld gebracht en enkele uren later opgemerkt in de Fonteinstraat. Toen de politie het voertuig wilde takelen voor sporenonderzoek kwam de bestuurder ter plaatse. De 21-jarige Nederlandse man ontkende dat hij een aanrijding had veroorzaakt en beweerde dat de dame was gevallen. Omdat er genoeg mensen waren om de dame te helpen was hij vertrokken. De man werd gecontroleerd en bleek in het bezit van een opmerkelijke hoeveelheid cash geld, namelijk 2.200 euro, en een weegschaal. Daarom werd hij ook gearresteerd op verdenking van drugshandel.