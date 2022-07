PORTRET. Ferre Grignard, ook 40 jaar na zijn overlijden een muzieklegende: “Bij Ferre was nooit iets serieus. Uiteindelijk betekende dat ook wel zijn doodsteek”

"Normaalste zaak van de wereld": deze winkeliers doen hun deuren dicht om energie te besparen

In Frankrijk moeten winkeliers binnenkort hun deuren dichthouden als de airco aanstaat. In België is het vooralsnog niet zover, en staan de meeste winkeldeuren nog wagenwijd open. Wij spraken enkele winkeliers die wél de deuren sluiten. Zij leggen uit waarom. “Maar iedere winkel moet zelf kunnen bepalen wat voor hen het best werkt”, klinkt het.

26 juli