“Portiers gebruiken buitenproportionele agressie tegen hun klanten”: karaokébar Park Avenue verzegeld na drie zware incidenten

Park Avenue ligt aan de Kaasrui in de schaduw van de kathedraaltoren. De karaoké-bar staat bekend om z’n hevige feestjes tot in de vroegste uurtjes. Vooral in de weekends is het er koppen lopen met dank aan de vele toeristen uit Nederland. Tijdens de oranje invasie van de stad afgelopen winter, stonden er rijen aan te schijven tot aan de overkant van de straat. Veel mensen dicht bij elkaar in dronken toestand, brengt jammer genoeg al wel eens een incident met zich mee in de keet.