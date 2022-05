Port of Antwerp-Bruges krijgt ‘s werelds eerste op waterstof aangedreven sleepboot

Antwerpen Blueness, het nieuwe restaurant van Sergio Herman, opent op 31 mei

Sergio Herman heeft de datum bekendgemaakt waarop zijn nieuwe restaurant opent: de sterrenchef start op 31 mei met Blueness Antwerp in de Lange Gasthuisstraat. In Blueness, een nieuwe versie van zijn foodbar in Cadzand, staat de Franse keuken met Japanse accenten centraal. De zaak komt onder het dak van luxeboutique Verso van de familie Dheedene.

16 mei