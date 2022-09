Populaire, Amerikaanse drag queen Raja op bezoek in Antwerpen tijdens Spill The Tea

AntwerpenHoog bezoek in Antwerpen zondag: de Amerikaanse drag queen Raja vloog speciaal over naar ons land voor de tweede editie van Spill The Tea, een gay festival waar clubbing en queer performances worden gecombineerd. De eerste editie vond in april plaats in Park Spoor Noord, deze keer kwamen de drag queens naar Plein Publiek.

Spill The Tea is het nieuwe concept van Rob Van Remoortere, al jaar en dag bekend van het reizend feestconcept Woodpop en het Unicorn Festival op Linkeroever. “Spill the Tea is ontstaan uit de groeiende interesse van mensen naar drag queens en de vogueing cultuur, door series als RuPaul’s Drag Race en Pose. Daarnaast misten we ook evenementen die overdag plaatsvinden, vandaar dat er gekozen is voor een zondagnamiddag. Spill The Tea is namelijk een typische drag en gay uitdrukking om lekker onderling wat te roddelen tijdens ‘a cup of tea’”, aldus Van Remoortere.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Spill The Tea in Plein Publiek. © MaximuZ

Niet de typische drag queen

Spill The Tea gaat telkens op zoek naar queer performers dit net iets extra te bieden hebben en die helemaal out of the box denken. Deze editie stond Raja op het podium, de winnaar van RuPaul’s Drag Race seizoen 3. “Raja was de eerste die niet de typische drag queen was, maar meer investeerde in het artistieke, kunstzinnige en modebewuste aspect van deze scene”, aldus Van Remoortere. “Zij was ook de eerste winnaar die niet met een valse borstplaat werkt. Deze vernieuwing heeft de drag scene helemaal omgegooid.”

Raja deed ook mee in het laatste seizoen van RuPaul’s Drag Race, All Stars. Hier werden winnaars van de afgelopen seizoenen samengebracht en moesten ze strijden voor de ultieme titel Queen of all Queens. Raja is uiteindelijk met de tweede prijs naar huis gegaan.

Naast Raja stonden ook zes drag queens uit Antwerpen op het podium, één drag king (een vrouw die als man verkleed gaat), vier queer performers uit de vogueing scene (uit Madrid, Parijs en Antwerpen), één MC (uit Amsterdam) en vier dj’s (uit Montreal, Parijs, Brussel en Antwerpen).

Lees ook:

Volledig scherm Spill The Tea in Plein Publiek. © MaximuZ

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.