Populair jazzcafé Bar d’Henri op zoek naar overnemer: “Ik wil me terug met creatieve zaken bezighouden”

Perfect moment

Na de lockdowns werd d’Henri van oudsher terug erg populair, niet in het minst omwille van de live-optredens in het jazz- en bluescircuit. “Volgens experten is het hoogtepunt van Bar d’Henri in zicht, het perfecte moment op het café door te geven, dus. Ik zou daarmee willen zeggen dat mijn missie hier geslaagd is. Na de verkoop kan ik weer tijd en geld vrijmaken voor nieuwe uitdagingen.”

Yoga in gevangenissen

Zo wil Seger een cateringzaak opstarten met een partner, maar daar kan hij nog niet zo veel over kwijt. Bovendien wil hij een oude passie terug oppikken: yoga-instructeur. “Ik heb acht jaar geleden yoga geïntroduceerd in gevangenissen”, blikt Seger terug. “Erg populair was ik niet bij justitie, officieel kwam ik er over de vloer als ‘fitnesscoach’ maar de yoga-lessen vielen zo in de smaak bij de gedetineerden dat er toch een wettelijk kader voor is gecreëerd. Het heeft wel wat voeten in de aarde gekost om die papierwinkel in orde te krijgen. Het zou fijn zijn om die draad terug op te pikken. Het is dat soort creatief ondernemen dat in mijn hart zit.”