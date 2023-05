Pop-up in Kloosterstraat combineert Mexico en Marokko

“Zelfzorg is geen prioriteit als je in armoede leeft”: studenten organise­ren beau­ty-event voor mensen die het minder breed hebben

Vier studenten event- en projectmanagement aan de Karel de Grote Hogeschool zetten zich voor hun bachelorproef in voor de goede zaak. Zondag konden mensen die het minder breed hebben, terecht voor beauty- en verzorgingsbehandeling op de campus. “Voor wie in overlevingsmodus zit, is zelfzorg geen prioriteit.”