“Ponton voor asielzoekers? We doen al méér dan genoeg”: voorstel De Moor stuit op Antwerpse ‘njet’

Gearres­teer­de fietsdief blijkt meer dan één diefstal op zijn kerfstok te hebben

De Antwerpse politie heeft vrijdagmiddag op de Keyserlei een man gearresteerd die probeerde een elektrische fiets te pikken. Toen de agenten zijn rugzak doorzochten bleek hij goed voorzien van gereedschap om dat te doen. Even later bleek de man ook verantwoordelijk te zijn voor de diefstal van een speedpedelec uit een winkel in Mortsel.