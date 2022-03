Politievakbond neemt brandpreventie federale politie op de korrel na brand in Wilrijk: “Het is spijtig dat zo’n incidenten moeten gebeuren voordat men de veiligheidsmaatregelen serieus gaat nemen.”

ANTWERPEN Nachtclub Ampere doneert ticketop­brengst en spullen aan Oekraïne: “Veel van onze bevriende artiesten zitten midden in de oorlog momenteel”

Muziekclub Ampere gaat de opbrengsten van de ticketverkoop van vrijdag integraal schenken aan goede doelen die zich inzetten voor Oekraïne en zijn burgers. Ook zet de club een inzamelactie op en zal het alle kledij die in de loop der jaren is blijven liggen in de lockers, wegschenken. “We staan niet geheel machteloos: hoestsiroop voor kinderen, een warm deken, een slaapzak, geld of iets dat hoop geeft.”

9 maart