Politieman slaat jongere buiten westen tijdens coronarel: “Ik voelde mij bedreigd.”

Antwerpen/Denver REPORTAGE. Fernand Huts en zijn ‘American Dream’ in Denver: “Zijn we niet allemaal dwazen?”

“Hiermee zetten we Vlaanderen nog eens vier maanden op de kaart.” Fernand Huts (72) spreekt klare taal op de opening van de expo ‘Saints, Sinners, Lovers & Fools’ in het Denver Art Museum in Colorado. In bijzijn van een prins, de Vlaamse pers en de merkwaardige curator Katharina Van Cauteren baant de topman van Katoen Natie zich een weg door zijn indrukwekkende collectie van Vlaamse Meesters: “Kunst krijgt een volledige andere invulling in de Amerikaanse maatschappij. Daar kan België wat van leren.”

14 oktober