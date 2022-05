Politiek theater draait op volle toeren: waarom het nog kan daveren op ‘t Schoon Verdiep

Deurne Brand in de De Manstraat: 87-jarige bewoner in levensge­vaar

De bewoner van het pand in de De Manstraat in Deurne waar zaterdagmiddag een brand uitbrak, is in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Een buurvrouw ademde ook te veel rook in en is eveneens overgebracht naar het ziekenhuis. Vijf dieren in een terrarium overleefden de brand niet.

29 mei