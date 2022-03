Politiebaas Yve Driesen: “Nog voor acht jaar werk met gekraakte Sky ECC-berichten van drugsmaffia”

Antwerpen/Rijkevorsel Afghaanse vluchte­ling (16) verkracht minderjari­ge: “Nooit geleerd om met meisjes om te gaan”

Een gevangenisstraf van 6 jaar. Dat vordert de openbare aanklager in Antwerpen tegen Ramesz H. De reden? In 2017 verkrachtte de Afghaan een 16-jarig meisje uit Rijkevorsel. De man was op het moment van de feiten even oud. Er was een decreetwijziging in het Vlaamse parlement nodig om hem als volwassene te kunnen berechten. Op het proces kwam het tot een bijzonder pijnlijk moment toen de jongeman zijn excuses aanbood.

