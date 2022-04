Politie zoekt eigenaar van gestolen fiets op Meir

Antwerpen Voetgan­gers­tun­nel vanaf maandag de hele week volledig (!) dicht

U bent bij deze gewaarschuwd. De Sint-Annatunnel – de Voetgangerstunnel - gaat volgende week volledig dicht. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert dan noodzakelijke werken om de roltrappen tijdens de renovatie van de liften draaiende te houden. Wie de Schelde wil kruisen, doet dat best met de veerdienst, de tram of via de Kennedyfietstunnel.

