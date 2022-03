Politie ziet drugsdeal op straat: dealer (31) gearresteerd

ANTWERPEN 177 tramreizi­gers beboet op anderhalf uur voor zwartrij­den of mondmasker niet dragen

Het politiewijkteam Linkeroever, de mobiele eenheid en de recherche jongerencriminaliteit hebben dit weekend een actie opgezet in en rond het premetrostation Frederik Van Eeden. Ook De Lijn nam deel en controleerde de vervoersbewijzen. 177 reizigers zijn in anderhalf uur tijd betrapt op zwartrijden of op het niet dragen van het verplichte mondmasker. Tijdens de actie was er ook aandacht voor het nabijgelegen natuurgebied waar onder meer ook het prostitutieteam en het fietsteam Orida de actie versterkten.

27 maart