Politie waarschuwt voor verkeershinder door vakbondsbetoging

Antwerpen Roemeense juwelenben­de die juwelier in Simons­straat beroofden krijgen tot 40 maanden cel: “De 300.000 euro zullen ze moeten terugbeta­len.”

De dievenbende die in september 2019 juwelier Thwaini ruim 300.000 euro aan juwelen lichter maakten, zal voorlopig achter de tralier verdwijnen. De drie hoofdverdachten in de zaak kregen tot 40 maanden celstraf opgelegd. Het feit dat ze voor gelijkaardige feiten in Duitsland ook al veroordeeld waren, hielp hen hoegenaamd niet. Aan de juwelier zullen ze eveneens de 300.000 euro moeten terugbetalen.

20 april