Politie vindt knipmes, cannabis en amfetamines bij prostituees

Antwerpen REPORTAGE. 2.400 bezoekers met een beperking voor één dag baas van de Sinksen­foor: “We keken hier al drie jaar naar uit”

Vandaag was het niet de zon die straalde op de Sinksenfoor. Wel de gezichten van de 2.400 genodigden voor de jaarlijkse ‘Dag voor Mensen met een Handicap’. Elks hun beperking, elks hun verhaal: “Mijn lievelingsattractie? De drie spookhuizen. Dan voel ik me net deel van The Addams Family.”

21 juni