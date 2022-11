Politie vindt gestolen bankkaart en identiteitskaart bij dealende jongeren

Antwerpen Antwerps koppel tovert service­flat­je om tot compleet kerstdorp: “Rita is de architect, ik de bouwvakker”

Wie zich in de magie van kerst wil onderdompelen, moet in het Antwerpse polderdorp Berendrecht zijn. Meer bepaald in de serviceflat van Rita en Désiré. Drieënhalve week lang bouwde het koppel in hun — bescheiden — woonkamer aan een winterdorp. Het resultaat is ronduit indrukwekkend, inclusief treinstation en kabelbaan.

25 november