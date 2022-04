Politie vindt anderhalve kilo hasj in wagen van verdachte

Antwerpen Fusie havens van Antwerpen en Zeebrugge officieel: “Vandaag schrijven we geschiede­nis”

De fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge is juridisch een feit. Het akkoord over de eengemaakte havenvennootschap werd vrijdagmiddag ondertekend op een buitengewone algemene vergadering. De havens gaan gezamenlijk verder onder de naam Port of Antwerp-Bruges.

22 april