Politie vindt 29.280 valse Pokémonkaarten en 500 namaaksleutelhangers op Sinksenfoor: “Als je als 8-jarige een pakje dure kaarten koopt en je kunt ze niet gebruiken, is dat zuur”

Antwerpen ‘Halluci­nant’ aantal overtredin­gen tegen afslagver­bod op kruispunt Bel­giëlei-Lan­ge Leemstraat: “Handhaving politie dwingt blijkbaar geen gedragswij­zi­ging af”

Weggebruikers blijven massaal het verbod schenden om links af te slaan op het kruispunt van de Lange Leemstraat met de Belgiëlei, in beide richtingen. Dat blijkt uit vaststellingen van de politie. “De voorbije twee maanden waren er gemiddeld 7 overtredingen per dag”, zegt Bart De Wever (N-VA). De vraag kwam van Open Vld-gemeenteraadslid Claude Marinower. Die is zeer bezorgd over het risico voor de ontelbare schoolkinderen die er dagelijks passeren.

21 juni