Politie vindt 12 flessen lachgas in onverzekerde wagen

Antwerpen Grote Ring Antwerpen richting A12 volledig versperd door ongeval

Er is een verkeersongeval gebeurd op de verkeerswisselaar van de R2, de Grote Ring rond Antwerpen, en de A12 van Bergen op Zoom naar Antwerpen. Dat gebeurde ter hoogte van Antwerpen-Haven. Richting de A12 is de rijbaan volledig versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is er ook een vrachtwagen bij het ongeval betrokken. Het verkeer moet de snelweg verlaten en een omleiding volgen. De politie vraagt om rekening met houden met vertragingen.

16 september