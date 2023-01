Politie vat winkeldieven in Ekeren: “Ze waren niet aan hun proefstuk toe”

Antwerpen Sterdanser Wim Vanlessen organi­seert eigen dansgala: “In ons land ben je als danser nog te veel aangewezen op jezelf”

Wim Vanlessen, die internationale bekendheid verwierf als danser bij Opera Ballet Vlaanderen, brengt op maandag 6 maart een internationaal ballet- en dansgala van topniveau bijeen voor de eerste editie van ‘Time to Dance’. Daarnaast roept hij de stichting Dansersfonds in het leven om talentvolle dansers te steunen in hun carrière. Met het gala, dat plaatsvindt in de Elisabethzaal in Antwerpen, hoopt Vanlessen een jaarlijkse traditie te starten om het Dansersfonds te voorzien van de nodige fondsen.

17 januari