Politie vat twee winkeldieven op Meir: “Ze gebruikten een zak met aluminiumfolie”

Het team winkeldiefstallen hield tijdens de namiddag een voetpatrouille op de Meir en in de omliggende straten. De inspecteurs merkten een verdachte man op. Hij droeg een tas bij zich die geïsoleerd leek. Korte tijd later zag de politie een tweede man die erbij kwam. Het duo werd geruime tijd in de gaten gehouden. Later werden ze gecontroleerd in de Rijfstraat. “Ze hadden een zak die aan de binnenkant bekleed was met aluminiumfolie. Er zitten verschillende nieuwe kledingstukken en brillen in, maar geen kassatickets. Ze hadden eveneens een portefeuille gestolen uit een voertuig in de Appelmansstraat”, klinkt het bij politiezone Antwerpen.