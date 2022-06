Politie vat bestuurders onder invloed: “Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken”

Antwerpen Louis en Jonas openen restaurant Briquet in Borgerhout: "Niet te veel tralala, gewoon lekker eten”

Aan het Vinçotteplein in Borgerhout is deze week een gloednieuw restaurant geopend: Briquet is de eerste zaak van ‘horecaboys’ Louis Devos (30) en Jonas Van Sant (29). De twee werkten vroeger samen in een ander Antwerps restaurant, maar de tijd was rijp om een eigen zaak uit de grond te stampen. “We zijn een restaurant zonder pretentie, maar wel met genoeg oog voor detail.”

25 juni