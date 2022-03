Politie trekt rijbewijs in van bestuurder onder invloed: “In zijn deur stak een geopend bierblikje”

Antwerpen Kunstwerk in Stadspark moet histori­sche vrouwen op een voetstuk zetten

Voor de tweede editie van Publiek Figuur, een kunstproject in het Antwerpse stadspark, maakte de Poolse kunstenares Goshka Macuga een sculptuur getiteld ‘Figures of Absence’ waarin ze vijf historische vrouwen op een voetstuk zet. Macuga koos deze vrouwen omwille van de grote impact die hun leven en werk hadden op de maatschappij en de kunsten in Antwerpen, België en daarbuiten. Het kunstwerk werd vandaag verworven door de collectie Kunst in de Stad, in aanwezigheid van de kunstenares en Nabilla Ait Daoud, schepen voor Cultuur.

18 maart