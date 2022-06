Politie treft bestelwagen met fietswrakken aan: “Bestuurder wordt verdacht van heling”

Antwerpen Nieuwe trams op komst op tramlijnen 1 en 10

Tramlijnen 1 en 10 in Antwerpen verwelkomen weldra de eerste nieuwe CAF-lagevloertrams. De tramlijnen worden de eerste lijnen waarop de nieuwe trams zullen rijden. Nadien volgt lijn 24. Pas als er voldoende chauffeurs zijn opgeleid, zullen de nieuwe trams reizigers kunnen meenemen. De overige tramlijnen worden pas in een later stadium in gebruik genomen.

17 juni