Politie takelt onverzekerde toeristentrein

Antwerpen Tweede verdachte gearres­teerd voor moord De Coninck­plein

De Antwerpse politie heeft een tweede verdachte gearresteerd in het onderzoek naar de moord op de Surinaamse Eimert Wijnerman (46). Dat bevestigt het Antwerps parket. Wijnerman zakte op 15 augustus in elkaar op het De Coninckplein nadat hem verschillende messteken werden toegediend. Eerder werd de 34-jarige Kurt V. al gearresteerd als mogelijke verdachte in de zaak.

25 augustus