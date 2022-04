Politie takelt auto met ongeldige nummerplaat

ANTWERPEN Dragqueens populair­der dan ooit, ook in Antwerpen: “We stappen af van die obscure, ruige feesten, drag is toeganke­lijk en voor íedereen”

‘Drag Race Holland’, de Netflix-serie ‘Pose’, de Amerikaanse dragqueen RuPaul die niet meer van het televisiescherm weg te slaan is. Drag is populairder dan ooit en heeft duidelijk de weg naar de mainstream gevonden, ook buiten de LGBTQIA+-gemeenschap. Eind april verzamelt de top van de West-Europese scene — inclusief de stylist van Lady Gaga — zich in Antwerpen op het nieuwe festijn ‘Spill The Tea’. “Iedereen kan drag doen, en iedereen zou dat ook móeten doen.”

15 april