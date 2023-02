Politie takelt 5 voertuigen tijdens verkeersactie

Openstaande boetes

Een bestuurder die net geen duizend euro aan openstaande boetes had, kreeg de rekening gepresenteerd. “Alleen zo kon hij vermijden dat zijn wagen in beslag werd genomen.” De politie nam twee opgevoerde brommers in beslag. Een bromfiets stond ingeschreven als klasse A, met een snelheidslimiet van 25 kilometer per uur dus, maar haalde tot 75 per uur.