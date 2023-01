Politie start onderzoek na vandalisme op minstens twintig auto’s

Deurne Deurne zoekt deelnemers voor Open Ateliers

Op zondag 23 april vinden de ‘Open Ateliers’ in Deurne plaats. Iedereen krijgt dan de kans om binnen te kijken in een atelier van een kunstenaar of ambachtsman/vrouw. Het district zoekt nog beeldhouwers, keramisten, schilders, grafisch ontwerpers, tekenaars, houtbewerkers, fotografen, juwelenontwerpers of glasblazers die willen deelnemen.

21 januari